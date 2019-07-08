Нью-Дели, , 21:33 — REGNUM

Экономический обзор правительства Индии предсказывает падение цены на нефть в 2019−20 ф. г, что, по мнению специалистов, может способствовать укреплению власти Нарендры Моди в стране.

Падение цены на топливо благоприятно сказалось на правительстве Нарендры Моди во время его первого срока на посту премьер-министра. Это существенно помогло сдержать уровень инфляции в стране.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в текущем финансовом году главными факторами падения цен в Индии, которая импортирует 80% нефти, будут являться увеличение добычи сланцевой нефти в США, а также снижение мирового спроса на «черное золото».

Необходимо напомнить, что во время первого срока Моди, в связи с низкими ценами на нефть, правительство повысило налог на топливо, что помогло пополнить бюджет. Тем не менее, позднее данная политика привела к протестам в стране, так как центральное руководство отказалось снижать этот налог после повышения цен на энергоресурсы.