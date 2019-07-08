Москва, , 19:33 — REGNUM

Грядущий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Текст соответствующего указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Проведение Года памяти и славы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Мероприятия нацелены на сохранение исторической памяти, говорится в документе.

Организацией праздничных и памятных мероприятий займется Российский организационный комитет «Победа». Координировать его работу поручено главе президентской администрации Антону Вайно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин пригласил ряд зарубежных лидеров, в частности, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, принять участие в торжествах, посвященных 75-летию Победы.

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