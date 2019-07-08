Триполи, , 20:02 — REGNUM

Совет Безопасности ООН призвал враждующие стороны конфликта в Ливии прекратить военные действия, ставшие причиной смерти уже более 1000 людей за последние три месяца, и сесть за стол переговоров.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», все 15 стран-членов Совета Безопасности единогласно осудили авианалет на центр временного проживания для мигрантов недалеко от столицы страны города Триполи, который привел к смерти 53 человек.

Как сообщается, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за причастность к авиаудару. ООН призвала провести свободные выборы в стране, с целью привлечения виновных в данном происшествии к ответственности перед законом.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате вооруженных столкновений, погибло более 1000 человек, еще 5000 были ранены. Более того, вследствие конфликтов в Ливии, более 100 000 человек покинули места проживания.

В совместной резолюции подчеркивается, что конфликтующие стороны должны как можно скорее разрядить обстановку в стране и сложить оружие.