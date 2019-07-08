Яунде, , 19:46 — REGNUM

Власти Камеруна и Нигерии заключили соглашение о принятии дополнительных мер, с целью укрепления многостороннего сотрудничества в области борьбы с террористической деятельностью на границах двух стран.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», соглашение было заключено после проведения двухдневного заседания седьмой сессии комитета по вопросам трансграничной безопасности Камеруна и Нигерии, который прошел в городе Яунде.

Официальные лица, присутствовавшие на данной встрече, приняли решение о регулярном обмене информацией, с целью предотвращения терактов, в частности со стороны террористической организации Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сепаратистских движений, а также о нелегальной разработке полезных ископаемых, незаконной торговле оружием и наркотиками в приграничных районах двух стран.