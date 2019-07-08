Могадишо, , 20:01 — REGNUM

Правительство Сомали приостановило дипломатические отношения с Гвинеей в связи с тем, что, как утверждается, западноафриканская страна нарушила суверенитет и целостность Сомали.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Иссе Ауад сообщил, что Гвинея нарушила суверенитет Сомали, оказав честь президенту Сомалиленда Мусе Бихи Абди.

Министр пояснил, что власти Гвинеи не должны воздавать почести президенту Сомалиленда, поскольку таким образом они разделяют территорию Сомали. По словам Ахмеда, сделав подобный шаг, Гвинея нарушила положения деклараций, принятых ООН и Африканским Союзом.

Кроме того, оно направило предупреждение ряду других стран, чтобы те не нарушали целостность Сомали, пытаясь установить близкие отношения с властями Сомалиленда и признавая его суверенитет.

Напомним, что Сомалиленд объявил об отделении от Сомали в 1991 году. В настоящее время местные власти предпринимают усилия в дипломатической сфере по признанию ее суверенитета странами мира. Тем не менее Сомали выступает против этого и считает Сомалиленд частью своей территории.