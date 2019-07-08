Анкара, , 19:24 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на церемонии выпуска студентов Университета национальной обороны, заявил, что в настоящее время Турция добилась успеха во взаимодействии в рамках двухсторонних и многосторонних военных союзов. По его словам, одним из ярких примеров подобного положения дел является деятельность Турции в качестве члена НАТО. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция выполняет все обязательства, которые взяла на себя при вступлении в НАТО. Он отметил, что и сейчас Турция продолжает свое военное участие в операциях НАТО по поддержанию мира от Афганистана до Косово. Турецкий лидер продолжил: «Наши военные не запятнали свою честь позором, как иные страны, например, при геноциде в Сребренице. Даст бог, мы и дальше будем с успехом выполнять все наши обязательства, проистекающие из инициатив в рамках ООН и НАТО. Турция укрепила НАТО, развила идею альянса и расширила его видение. Мы будем придерживаться своих обязательств до тех пор, пока будем встречать понимание со стороны партнеров».