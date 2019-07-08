Анкара, , 19:37 — REGNUM

Циркуляр, подписанный Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и опубликованный в «Официальном вестнике правительства Турции», провозглашает, что весь объем сношений и общей координации с Турецкой Республикой Северного Кипра будет осуществляться вице-президентом или уполномоченным министром.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно циркуляру, с целью ускорения развития Северного Кипра в иерархии подчиняющихся Президенту Турции госучреждений будет создано Управление по координации с Северным Кипром. Оно будет заниматься планированием и координацией в сфере экономической, финансовой и технической помощи.

Для оценки и реализации двусторонних экономических программ будут создаваться временные рабочие группы с участием назначаемых Президентом советов по техническим вопросам и, при необходимости, экспертов особого рода. Публичные учреждения в своих сношениях с Северным Кипром должны всесторонне взаимодействовать с Управлением по координации, подписывать предусмотренные рамочные соглашения.