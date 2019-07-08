Анкара, , 20:54 — REGNUM

Согласно заявлению Минобороны Турции, в рамках операции «Коготь» с 27 мая 2019 года нейтрализован 61 боевик Рабочей партии Курдистана. На данный момент операция в районе Хакурк на севере Ирака успешно продолжается. Вооруженные силы Турции уничтожают принадлежащие террористам убежища и склады с оружием. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, также в рамках операции обезврежено 110 мин и взрывных устройств. Кроме того, Вооруженные силы Турции уничтожили 151 убежище и склад террористов. В убежищах боевиков было изъято 18 автоматов Калашникова, 11 958 патронов к ним, три гранатомета РПГ-7, 4364 боеприпаса, 24 ручные гранаты и 3362 килограмма нитрата аммония. Операция «Коготь», которой лично руководит министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, началась в иракском районе Хакурк с артиллерийской подготовки. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в США и ЕС.