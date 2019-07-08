Анкара, , 20:04 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов относительно развития событий в сирийским конфликте. Он заявил, что в конце августа — начале сентября 2019 года состоится трехсторонний саммит.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что предстоящий саммит будет проходить в рамках Астанинского процесса, и что в нем примут участие Турция, Иран и Россия. Он подчеркнул, что этот саммит позволит обсудить дальнейшие шаги, в частности, в вопросе Идлиба, и что в настоящее время Россия и Турция во исполнение взаимных обязательств делают все возможное на этом направлении.

Ранее пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын сообщил, что саммит планируется провести в Турции. По имеющимся сведениям, он будет посвящен всестороннему обсуждению вопросов дальнейшего урегулирования сирийского конфликта.