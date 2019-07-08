Анкара, , 20:46 — REGNUM

Согласно источникам в дипломатических кругах, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По имеющимся сведениям, главной темой переговоров стало подписание между ООН и так называемыми Сирийскими демократическими силами некого «плана действий».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, скандальный «план действий», подписанный между ООН и представителями террористической организации Рабочая партия Курдистана, скрывающей свою сирийскую ячейку под личиной Сирийских демократических сил, был подписан в Женеве скрытно в присутствии лишь нескольких человек. Под документом, предполагающим отказ террористической организации от использования детей в боевых действиях, поставили свои подписи специальный представитель Генерального Секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба и представитель Рабочей партии Курдистана Мазлум Абди.

Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber подверг резкой критике политику организации в отношении подписания соглашения и сообщил, что постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу передал ноту протеста в Женевский офис ООН и швейцарским властям.