Анкара, , 21:35 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в Университете национальной обороны в Анкаре заявил, что Турция достигла мощи, при которой способна устранить источники угрозы целостности и единству страны из-за рубежа. Он отметил, что по мере того, как Турция продолжает защищать свои интересы и отстаивать позиции дружественных государств на международной арене, рамки ее оборонного сектора расширяются. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его страна не намерена отказываться от планов по развитию отечественной оборонной промышленности. Он продолжил: «В итоге это поймут и силы, пытающиеся тормозить деятельность оборонных предприятий нашей страны и вводить негласные ограничения». Турецкий лидер отметил, что Турция привержена своим обязательствам в рамках двусторонних и многосторонних оборонных соглашений. Он констатировал: «Данный факт является общепризнанным. Мы вносим вклад в деятельность всех структур, участником которых являемся. Это касается и НАТО».