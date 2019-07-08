Ла-Пас, , 20:48 — REGNUM

Бывший Председатель Правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро (2004−2011) высоко оценил прогрессивный характер социально-экономической политики, проводимую президентом Боливии Эво Моралесом на протяжении 13 лет пребывания последнего у власти. Соответствующее заявление Сапатеро сделал на конференции «Демократия, развитие и феминизм», прошедшей в президентской резиденции в Ла-Пасе. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Из страны, которую узнавали по её нищете, страны, природные ресурсы которой практически не обеспечивали её экономическое развитие, Боливия превратилась в страну, сократившую уровень крайней бедности, в страну, где природные ресурсы гораздо больше способствуют экономическому развитию, а народ увидел отдачу от их добычи», — так охарактеризовал бывший глава испанского правительства результаты социально-экономических реформ в Боливии.

В достижении таких успехов Сапатеро выделил роль Моралеса: «Вот президент, который за 15 лет сделал для страны больше, чем все 64 его предшественника: он сократил уровень нищеты, обеспечил образование, здравоохранение, водообеспечение, уровень жизни, достоинство, суверенитет».

Сапатеро подчеркнул, что благодаря умелой политике Моралеса с Боливией сейчас считаются на международном уровне, а другие государства заинтересованы в ведении там бизнеса.

Политик также поблагодарил всех боливийцев, работающих в Испании.