Каракас, 8 июля 2019, 21:37 — REGNUM
Карибское сообщество (КАРИКОМ) вновь заявило о важности разрешения кризиса в Венесуэле мирными средствами, посредством диалога между сторонами конфликта. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на итоговое заявление, сделанное по результатам 40-ого очередного совещания сообщества.
Главы государств-участников поддержали попытки наладить переговорный процесс между правительством Николаса Мадуро и оппозицией, предпринимаемые в Норвегии.
На открытии совещания председатель КАРИКОМ, премьер-министр Сент-Китс и Невиса Тимоти Харрис объявил, что Сообщество на систематической основе придерживается таких принципов разрешения кризиса, как невмешательство во внутренние дела, неприкосновенность суверенного государства, уважение демократии. В этой связи Харрис призвал к укреплению «механизма Монтевидео».