Каракас, , 21:37 — REGNUM

Карибское сообщество (КАРИКОМ) вновь заявило о важности разрешения кризиса в Венесуэле мирными средствами, посредством диалога между сторонами конфликта. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на итоговое заявление, сделанное по результатам 40-ого очередного совещания сообщества.

Главы государств-участников поддержали попытки наладить переговорный процесс между правительством Николаса Мадуро и оппозицией, предпринимаемые в Норвегии.

На открытии совещания председатель КАРИКОМ, премьер-министр Сент-Китс и Невиса Тимоти Харрис объявил, что Сообщество на систематической основе придерживается таких принципов разрешения кризиса, как невмешательство во внутренние дела, неприкосновенность суверенного государства, уважение демократии. В этой связи Харрис призвал к укреплению «механизма Монтевидео».