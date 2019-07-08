Каракас, , 19:24 — REGNUM

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что в связи с отказом Вашингтона признать Турцию страной, представляющей интересы Каракаса в США, американцы не смогут получить дипломатическую защиту на территории Боливарианской Республики. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

По его словам, в ответ на действия Вашингтона Каракас принял решение отказаться от признания Швейцарии представителем интересов граждан США в Венесуэле.

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство — защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении главы венесуэльского МИДа на сайте ведомства. Дипломат подчеркнул, что таким образом США нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

28 июня министерство финансов США ввело санкции против сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который является депутатом парламента Венесуэлы от правящей партии, а также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента.