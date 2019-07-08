Киев, , 19:02 — REGNUM

Украинский президент Владимир Зеленский назвал возможным отказ от экономической блокады Донбасса. Однако Киев должен получить назад «свои» предприятия, заявил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

По его словам, «всё в ближайшее время можно вернуть» при условии, что «незаконно национализированные» предприятия, которые находятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, вновь станут украинскими.

Зеленский заверил, что Киев хочет остановить конфликт и вернуть в страну мир, но достичь этого можно только дипломатическим путем. Глава государства пообещал продвижение в вопросе обмена пленными, отметив, что сложность заключается в несовпадении списков обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске, «чей Крым и кого там нет на Донбассе». В переговорах, по его замыслу, могут участвовать лидеры США, Германии и Франции.

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