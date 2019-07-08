Исламабад, , 19:39 — REGNUM

Председатель исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что Национальное бюро отчетности Пакистана (антикоррупционная служба) стало «орудием мести» в руках правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава пакистанских исламистов, общаясь с представителями СМИ, заявил, что «истина о Национальном бюро отчетности» наконец-то вскрылась. По словам Рехмана, судья, который вынес приговор по делу экс-премьера Наваза Шарифа (приговорен к семи годам заключения по делу о мошенничестве), признался в том, что на него оказывалось давление. Таким образом, заключил политик, «отчетность» стала способом преследования оппозиции в Пакистане.

Лидер исламистов заявил, что «все пределы терпения были пройдены», и ситуация в стране стала «неприемлемой». Теперь, по словам Рехмана, оппозиция проведет «миллионный марш» против правительства. Демонстрация намечена на 25 июля.