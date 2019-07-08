Исламабад, , 20:07 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что правительство страны работает над поправками к «Закону о доносителях», чтобы эффективнее бороться с мошенничеством.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выступая по случаю запуска еще одной инициативы в социальной сфере, Имран Хан заявил о необходимости эффективнее противостоять экономическим преступлениям. По словам премьер-министра, в рамках новых инициатив, те, кто «сделает достоянием общественности» информацию о «безымянных» счетах, сможет получить 10% от конфискованной суммы.

Как отметил Имран Хан, оставшиеся 90% конфискованных средств правительство будет направлять на программу льготного кредитования и профессиональной подготовки наиболее уязвимых слоев населения. Борьба с «теневыми финансами» стала одной из главных задач правительства партии «Движение за справедливость», пришедшего к власти в августе 2018 года.