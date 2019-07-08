Исламабад, , 20:43 — REGNUM

В ходе заседания Торгового комитета Ирана и Пакистана стороны приняли решение перейти на частичный бартер в двусторонних торговых отношениях.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, делегации, возглавляемые советником премьер-министра Пакистана по торговле Разаком Даудом и министром промышленности, добычи полезных ископаемых и торговли Резой Рахмани, договорились выбрать товары, которые представляют наибольший интерес во взаимной торговле для бартерного обмена. Так, Пакистан готов поставлять Ирану пшеницу, сахар, рис и фрукты. Более того, Иран проявил заинтересованность в 500 тысячах тонн пакистанского риса, причем иранская сторона призвала к созданию специального механизма для скорейшей поставки продовольствия.

Иран также призвал Пакистан открыть больше пропускных пунктов на границе, в частности, в Рамадане, Пишине и Кораке. Предполагается, что эта мера также поможет стимулировать двустороннюю торговлю.