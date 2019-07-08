Исламабад, , 20:34 — REGNUM

Посол Индии в Пакистане Аджай Басария заявил, что правительство премьер-министра Нарендры Моди заинтересовано в улучшении отношений с Пакистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в специальном интервью Аджай Басария, который недавно вернулся в Исламабад из Нью-Дели, заявил, что его правительство заинтересовано в конструктивном диалоге. По словам посла, он отбывал на родину для «консультаций» с основными лицами, принимающими решения по пакистанскому вопросу.

Напомним, что мирный процесс между двумя странами не развивается с тех пор, как в феврале в Кашмире разгорелся краткосрочный вооруженный конфликт, поводом к которому послужил теракт в индийской Пулваме (штат Джамму и Кашмир). Стороны ведут переговоры только по линии совместного проекта — сооружения пограничного Картарпурского коридора для индийских паломников-сикхов.