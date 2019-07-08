Нью-Дели, , 19:35 — REGNUM

В Индии прошли успешные испытания мультимодальной гранаты, разработанной компанией Ordnance Factory Board (OFK).

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», новая мультимодальная граната прошла несколько стадий армейских испытаний и была признана полностью пригодной для боевого применения вооруженными силами Индии. Ожидается, что министерство обороны Индии должно разместить заказ на первую партию гранат уже в августе этого года.

По данным информационного агентства, дальность метания гранаты может составлять 25 метров, что было достигнуто значительным облегчением конструкции. При взрыве граната «разбрасывает» 300 шрапнельных пуль, поражающих живую силу противника. Предполагается, что граната может эффективно применяться в условиях городского боя, особенно в контртеррористических операциях.