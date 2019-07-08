Иерусалим, , 21:39 — REGNUM

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху вновь оказался в центра скандала. На этот раз юноша резко высказался о демонстрациях эфиопской общины Израиля. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Сын израильского премьера сделал целый ряд публикаций в социальной сети Twitter, посвященных теме протестов эфиопов Израиля. В своих твитах Яир Нетаньяху заявил, что акции финансировались Новым израильским фондом, а также организацией «Стоим вместе». При этом, как заявил Нетаньяху-младший, часть финансов было получено из Германии. Затем молодой человек добавил: «Интересно, что было бы, если бы израильское правительство финансировало немецкие организации, которые сжигают полицейские машины, перекрывают автомагистрали и устраивают насилие на улицах Берлина».

Заявления Нетаньяху-младшего вызвали широкий общественный резонанс. Так, депутат Кнессета от блока «Кахоль Лаван», выходец из эфиопской общины, Гади Еваркан посоветовал сыну премьера поучиться у израильских эфиопов «ценностям, уважению, сионизму и любви к Родине».