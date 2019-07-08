8 июля 2019 | Время чтения 12 мин

России в ближайшие годы необходимо во что бы то ни стало выдержать информационно-психологическое и политическое давление извне и изнутри, перестать ориентироваться преимущественно на Запад, ожидать от него «дружбы», уступок и соглашений.

Игорь Василевский, , 21:50 — REGNUM

Как известно, в нынешней гибридной войне, развязанной «коллективным Западом» против России, есть три главные составляющие. Первая составляющая — экономические войны, вторая — «горячие» локальные и региональные конфликты и третья, сейчас наиболее важная, — информационно-психологические войны (именно информационно-психологические, а не просто информационные, так как их цель — воздействовать на психологию противника).

Вброс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если в экономических войнах (разнообразные санкции, экономический шпионаж, торговые и финансовые войны) и в «горячих» региональных конфликтах (Сирия, Донбасс) Россия более или менее успешно противостоит США и их союзникам, то в области информационно-психологических войн она пока что проигрывает Западу. Причем не только на чужой территории, но и на своей собственной, российской. А это чрезвычайно опасно, учитывая, что Соединенные Штаты всерьез, последовательно и методично работают над подготовкой социального взрыва, «цветной революции» и государственного переворота в России в начале 2020-х годов (конкретно в 2021—2022 годах, до и после очередных выборов в Госдуму).

Тем, кто считает это фантазиями и выдумками, можно напомнить следующие факты. Во-первых, предыдущая («белоленточная») попытка переворота и «цветной революции» в России была предпринята в конце 2011 — начале 2012 года, как раз перед и после выборов в Госдуму. Эта попытка проходила под лозунгами борьбы против фальсификации результатов выборов и за объединение всех «прогрессивных» сил (от либералов-западников до матерых националистов и анархистов) против «авторитарного режима».

Тогда это не получилось, но репетиция была серьезной, и многие ее участники вскоре сыграли немалую роль в киевском майдане, в организации государственного переворота на Украине в 2013—2014 годах.

С тех пор прошло почти десять лет, и многие идейные вдохновители и организаторы «белоленточной революции», а также их юные последователи опять бодры, веселы и готовы к труду и обороне. И снова намечается трогательный союз между либералами, анархистами и националистами с участием нацистов и террористов. Тем более, что социальная ситуация в России оставляет желать много лучшего из-за экономической и финансовой политики правительства.

Джордж Фридман (cc) SørenKierkegaard

Во-вторых, для тех, кто не в курсе, еще в 2009 г. Джордж Фридман, руководитель агентства «Стратфор», который который активно участвовал в организации майдана и госпереворота на Украине, написал книгу под весьма многозначительным названием «Следующие 100 лет. Прогноз на XXI век». В этой книге Джордж Фридман, в частности, написал, что в ходе новой холодной войны (напомним, что в 2009 г. никакой новой холодной войны еще не было!) вскоре после 2020 года Россия распадется так же, как она распалась в 1917 и в 1991 году.

Разумеется, Фридман скромно умолчал о том, что США и другие западные страны помогут России распасться, как они помогали ей распасться в 1917 и в 1991 годах. Он даже указал на те болевые точки России, которые вызовут ее распад при любом ослаблении центральной российской власти в результате организованных смут и «цветных революций»: это Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Беларусь, Центральная Азия.

Более того, Фридман также «спрогнозировал» борьбу за власть в Китае после 2020 года с участием множества «региональных лидеров», в результате которой Китаем реально будут управлять внешние силы. В этом свете последние события в Гонконге представляются всего лишь очередной хорошо организованной репетицией. Излишне говорить, что Фридман писал не о «прогнозах», а о реально разрабатываемых в США планах по дестабилизации и расчленению России и Китая сразу после 2020 года.

В-третьих, внутренняя дестабилизация в России и в Китае — это, по мысли американских стратегов, только прелюдия к дальнейшим региональным войнам, которые приведут к расчленению и России, и Китая, смягчат политическую конфронтацию внутри самих западных стран и обеспечат господство США в мире на весь XXI век.

Джордж Фридман так прямо и писал: США будут править миром весь XXI век, который станет для Соединенных Штатов «золотым веком», а на роль региональных лидеров вместо России и Китая будут претендовать Польша, Мексика, Турция, Япония. Бред? Нет, не бред, а вполне реальные расчеты американских «партнеров» и прочих «вершителей судеб мира».

Вброс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но вернемся к информационно-психологической войне против России, к ее крайней важности в современных условиях. Почему же Россия пока проигрывает эту войну? На мой взгляд, главная причина в том, что Россия в этой войне не наступает, а только обороняется, причем обороняется, так сказать, «на своей территории».

Достаточно включить большинство российских телеканалов, и мы будем долго слушать и смотреть, как в России всё плохо, как она во всем отстает, какие чудовищные преступления творил Сталин, какая ужасная была Советская власть и после Сталина, как Российская империя и СССР угнетали несчастных эстонцев, латышей, литовцев, поляков, венгров, чехов, словаков, румын, украинцев, молдаван, грузин и тому подобное.

Как будто Центральная Россия не была разорена для того, чтобы поднимать «национальные окраины» и «братские социалистические страны», как будто против СССР не сражались в составе дивизий СС, полицейских и карательных формирований многочисленные представители европейских стран! Как будто в советских республиках и в странах Восточной Европы после Второй мировой войны не были построены сотни и тысячи заводов, фабрик, школ, университетов, больниц. Как будто Польша, Украина, Литва и другие не получили благодаря СССР огромные территориальные приращения!

И почти ни одного слова, как англичане травили газами русских на Севере во время Интервенции и Гражданской войны (мой родственник в Вологодской области лично это испытал на себе). Как те же англичане планомерно и самоотверженно пестовали и вооружали Гитлера против СССР. Как американцы во время Второй мировой войны помогали не столько СССР, сколько нацистской Германии, где вовсю работали филиалы крупнейших американских корпораций вроде «Форд», «Стандарт Ойл», «Дженерал Моторс» и др. Как же, союзники навеки! Вот только, как говорится, не нужно самых лютых врагов, если имеешь таких союзников.

Зато на многих телеканалах безумное, бесконечное количество перестрелок, убийств, криминала, там сплошные погони, сцены ничем не оправданной (даже с точки зрения сюжета и здравого смысла) жестокости, пыток, насилия и кровавых потасовок, в которых полицейские ведут себя точно так же, как преступники. Как будто сценаристы и режиссеры сериалов не знают, что делать с героями, если их не похищают, не пытают, не шантажируют, не арестовывают несколько раз в неделю.

В результате у самих россиян, которые смотрят эти сериалы, возникает впечатление, что в их стране живут одни преступники, а правды можно добиться только орудуя направо и налево автоматом Калашникова или пистолетом. Так формируется образ страны у самих российских граждан, словно по заказу милого дядюшки Сэма.

Цитата из к/ф «Офицеры». Реж. Владимир Роговой. 1971. СССР

А что в интернете? Достаточно заглянуть в русскоязычный интернет, и мы увидим, как там наряду с ценнейшей информацией о том, кто из медиа-персонажей где и как именно раздевался, вовсю поганят маршала Жукова, доказывают, что спасшую всё человечество Великую Победу завоевали не мы, а США и их союзники. По-видимому, особо важную роль тут сыграли Гондурас, Уругвай, Новая Зеландия и другие страны, формально числившиеся в антигитлеровской коалиции, или героически сражавшаяся в 1940 г. против Гитлера Франция. Что на Западе царит сплошное райское благолепие, а Россия — это просто «Рашка» — и так далее и тому подобное.

И всё это читают подростки и молодые люди, у которых мозги еще не сформировались и не окрепли, которые из-за обвала системы школьного и высшего образования почти ничего не знают о реальной истории, культуре и географии своей страны и других стран, которые живут преимущественно в выдуманном, «фейковом», виртуальном пространстве и не понимают, что хотят сделать с ними и с их страной.

Не понимают, что они первыми падут жертвами в случае распада России и превратятся в презираемых всеми недочеловеков, годных только на то, чтобы прислуживать «высшей расе» господ и выполнять самую грязную работу. Они не знают, что хотел сделать с Россией и русскими Гитлер по плану «Ост», и не ведают, что этот план последовательно пытаются воплотить в жизнь после Второй мировой войны американские политики, генералы, разведчики и «аналитики» вроде Джорджа Фридмана.

Кстати, украинские СМИ под чутким руководством американских кураторов довольно грамотно ведут информационно-психологическую войну против России, успешно зомбируя и собственное население, и часть российской «либеральной общественности». В этой связи становится понятным, что имел в виду Зеленский, рассказывая, как он будет вести информационную войну в Донбассе. А именно: Зеленский будет говорить о мире, встречаться с Путиным и вешать всем лапшу на уши, а тем временем украинские войска усилят обстрелы, деморализуют ополченцев и совершат в нужный момент прорыв, штурмуя Донецк и Луганск.

ВСУ (cc) U.S. Army Europe

Мне могут возразить, а как же RT и «Спутник», которые успешно и эффективно вещают (в том числе в интернете) на множество стран, включая западные? Но дело в том, что они вещают на другие страны (что, разумеется, очень важно и необходимо), а в самой России их роль очень невелика. И не может одна Маргарита Симоньян со своими сотрудниками вести глобальную информационно-психологическую войну за всю Россию, тем более, что на нее и на RT далеко не случайно совершаются постоянные нападки в Великобритании, Франции, США и других западных странах, а в самой России разные политические животные пытаются физически вывести ее из строя.

Итак, нужно перестраивать информационную политику, особенно ориентированную на молодежь и на среднее поколение. Нужно сделать эту политику более жесткой и наступательной, перестать посыпать голову пеплом и непрерывно говорить только о нынешних бедах и мнимых прошлых преступлениях России.

Нужно перестать объявлять советский период российской истории «черной дырой»: в конце концов, если бы не Советский Союз, мир сейчас был бы сплошным концлагерем, а «высшая раса» арийских господ управляла бы рабами всех стран и народов. Нужно доказывать своей, российской, молодежи, что ее не было бы на свете, если бы мы проиграли Великую Отечественную войну, и что ее не будет на свете, если мы проиграем нынешнюю глобальную гибридную войну.

Разумеется, это не отменяет необходимости обоснованной и аргументированной критики власти в России, действий федеральных и особенно местных чиновников, которые, мягко говоря, далеки от совершенства и нередко прямо вредят России, ее гражданам. Но есть критика действий чиновников или представителей силовых структур, включая предложения и действия по изменению системы управления экономикой, и есть стремление уничтожить Россию под видом насаждения в ней западных (по сути —оккупационных) норм и порядков. Это, как говорится, две большие разницы.

Нужно, наконец, понять и осознать, что против нас (и не только против нас, но и против других народов) ведется беспощадная информационно-психологическая война не на жизнь, а на смерть, война как будто бы без обстрелов и крови, но оттого еще более опасная. До тех пор пока мы это не поймем и не осознаем, мы сможем только ужасаться вслед за Татьяной Голиковой огромной убыли населения России.

Новорожденные karelia.ru

Но дело тут не только в большом количестве умерших (хотя это и важно, качество здравоохранения необходимо резко повышать, особенно качество подготовки врачей, включая и их внимание к людям), но прежде всего в том, что в России рождается всё меньше детей. А это прямой результат не только демографических волн, но и информационно-психологической войны.

Пропаганда в СМИ и в Интернете однополых отношений, «свободы от детей» (childfree), бесплодных трансгендеров, пропаганда самоубийств и диких развлечений среди подростков, пропаганда абортов среди женщин, пропаганда порнографии и растления детей, пропаганда отказа от прививок, ведущая к распространению опаснейших инфекционных заболеваний у детей и взрослых, — всё это «достижения» информационно-психологической войны. И если не противодействовать этим «достижениям», нас может постичь катастрофа.

России нужно выстоять в информационно-психологической войне, не только отвечая ударом на удар, но и опережая противника. Пора перестать благодушно относиться к проявлениям русофобии на телевидении и в интернете, пора в информационном плане жестко и беспощадно бороться не только с международными террористами, но и с их истинными покровителями — спецслужбами США и Британии.

Напомню, что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) была создана в 1988 году благодаря финансовой поддержке и обильному снабжению оружием западными странами афганских моджахедов, а «Исламское государство» (организация запрещена в России) было создано в 2013 г. в результате вторжения войск США и Британии в Ирак и при поддержке разведслужб США.

Версия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пора по полной разоблачать прошлые и нынешние заговоры против России. Не спускать таким персонажам, как Тереза Мэй, Борис Джонсон или Джо Байден, их клеветы и провокаций в наш адрес. Для этого важно создавать и поддерживать по-настоящему информативные и реагирующие на информационные диверсии сайты и блоги в интернете, нужна интеллектуальная мобилизация российских граждан, образованность, ответственность и высокий профессионализм российских журналистов, а также других людей, работающих в интернете. Пока что всего этого нам явно не хватает.

Время работает против США, нынешней модели Евросоюза, против мирового глубинного государства. Постепенно, но неотвратимо происходит перемещение центра тяжести мировой экономики и политики с Запада на Восток, из Атлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

России в ближайшие годы необходимо во что бы то ни стало выдержать информационно-психологическое и политическое давление извне и изнутри, перестать ориентироваться преимущественно на Запад, ожидать от него «дружбы», уступок и соглашений. Ничего этого в ближайшие годы не будет, и с этим придется смириться. Как говорил Александр Невский, «надо крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке», но при этом уклоняться от слишком тесных объятий.

Ориентироваться нужно на самих себя, на свой опыт, на свою историю и культуру, на свои традиции и ценности. Учиться надо у всех, но действовать при этом по-своему, сохраняя свою самостоятельность и отбивая постоянные информационно-психологические атаки.