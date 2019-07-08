Москва, , 18:47 — REGNUM

Российский холдинг ВГТРК решил пригласить в студию канала «Россия 1» участников отмененного телемоста Россия — Украина. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба ВГТРК.

Напомним, что телеканал «Россия 1» и украинский телеканал NewsOne решили организовать телемост, чтобы дать возможность простым жителям России и Украины без политиков обсудить текущие отношения между двумя странами. По задумке телеканалов, участники мероприятия должны были «глядя в глаза друг другу» обсудить то, что объединяет граждан России и украинских граждан в прошлом и объединяет в настоящем.

Но находящие у власти на Украине бандеровцы и их приспешники стали угрожать организаторам телемоста с украинской стороны и даже добились возбуждения уголовного дела, обвиняя организатором чуть ли не в предательстве. Простым участникам телемоста, а также членам их семей стали поступать угрозы

«Принимая во внимание это обстоятельство, мы — со своей стороны — приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала «Россия 1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить!», — сказано в сообщении пресс-службы ВГТРК.