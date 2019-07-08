Иерусалим, , 19:40 — REGNUM

7 июля в Тель-Авиве прошла встреча нового главы израильской рабочей партии «Авода» Амира Переца и лидера левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганца. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в ходе встречи политики обсудили возможное сотрудничество на предстоящих выборах.

В ходе встречи Перец заявил, что партии не должны выступать друг против друга в ходе предвыборной кампании. Однако отмечается, что в данном случае речь об объединении лейбористов и левоцентристов не идет — партии настроены лишь на сотрудничество.

Оба политика подчеркнули, что встреча прошла в атмосфере взаимного уважения. Стороны договорились держать каналы взаимодействия открытыми.

Сообщается также, что в ближайшее время глава «Аводы» встретится с лидером партии «аТнуа» Ципи Ливни и лидером партии МЕРЕЦ Ницаном Горовицем.