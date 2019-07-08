Иерусалим, , 20:49 — REGNUM

Новая партия бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака получила название «Исраэль демократит» (Демократический Израиль). Как сообщило израильское информационное агентство Ynet, в ближайшее время политик запустит предвыборную кампанию своей партии. Кроме того, партия находится в поиске потенциальных партнеров на предстоящих выборах.

Известно, что кампания Барака пройдет под лозунгом «Государство Нетаньяху или Государство Израиль». Таким образом, в центр своей кампании новая партия ставит антирекламу действующему премьеру страны Биньямину Нетаньяху и возглавляемой им партии «Ликуд».

«Государство Израиль находится за мгновение до полного разрушения израильской демократии, за мгновение до того, как мы разочаруемся в том, кто мы и что мы … Эта стратегическая угроза не меньше, чем иранская угроза, и каждый из нас находится между государством Израиль и государством Нетаньяху,» — заявил экс-премьер Барак.