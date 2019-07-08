Брянск, , 18:45 — REGNUM

Брянское региональное отделение партии «Справедливая Россия» 3 июля обратилось в Брянский областной суд с требованием отменить решение избиркома о заверении списка кандидатов от партии «Родина». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба областного отделения «Родины».

Конференция партии «Родина», на которой были выдвинуты кандидаты на выборы Брянской областной думы по списку и по одномандатным округам, состоялась 21 июня. Список из 85 кандидатов по единому округу и 17 кандидатов по одномандатным округам был заверен 23 июня. 26 июня документы были поданы в избирком, и 5 июля список партии был официально зарегистрирован.

Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Брянской области Геннадий Селебин заявил, что никаких нарушений при регистрации списка допущено не было, а происходящее «не имеет ничего общего ни с правосудием, ни с избирательным процессом».

Регинальное отделение «Родины» намерено направить заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и ЦИК РФ, чтобы отстоять свои права.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Брянской облдумы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Из 60 депутатов 30 будут избраны по партийным спискам и 30 — по одномандатным округам, из которых десять расположены на территории Брянска. Текущий состав облдумы был избран в сентябре 2014 года. Тогда явка составила чуть менее 50%. «Единая Россия» получила 50 мандатов, четыре — КПРФ, один — ЛДПР.

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