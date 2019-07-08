Иерусалим, , 20:05 — REGNUM

7 июля сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху выиграл иск о клевете против израильского левого общественного деятеля Эйви Биньямина. Об этом сообщило израильское информационное агентство Mako.

Суд признал Биньямина виновным в клевете и обязал его выплатить Нетаньяху-младшему 5,6 тысячи долларов. Кроме того, общественный активист должен будет оплатить юридические услуги, связанные с судопроизводством. На это Биньямин потратит еще около двух тысяч долларов.

Согласно материалам дела, в 2016 году левый активист распространил сообщения о том, что премьер Биньямин Нетаньяху якобы сделал поддельный паспорт своему сыну Яиру через Моссад. Запись подобного содержания Эйви Биньямин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сразу после произошедшего сын премьера обратился в суд с иском. Тогда Нетаньяху-младший планировал отсудить у общественного деятеля 39 тысяч долларов.