Иерусалим, , 21:07 — REGNUM

7 июля состоялось заседание правительства Израиля, на котором обсуждались проблемы системы здравоохранения. По сообщениям израильского информационного агентства Walla, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху был крайне недоволен ситуацией в сфере медицины и потребовал встречи с главой соответствующего ведомства.

Сообщается, что в ходе заседания глава правительства ударил кулаком по столу и заявил, что желает встретиться с министром здравоохранения. Присутствующие поспешили напомнить премьеру Нетаньяху, что министром здравоохранения является он сам. Позже выяснилось, что премьер встретится с исполняющим обязанности министра Яаковом Лицманом, который официально является заместителем главы минздрава Израиля.

Напомним, что глава израильского правительства является в то же время министром здравоохранения и министром обороны страны. Ранее Биньямин Нетаньяху также занимал пост главы МИД Израиля, однако отказался от министерского кресла в пользу Исраэля Каца.