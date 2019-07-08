Киев, , 18:42 — REGNUM

Украинским пенсионерам из отдельных регионов Донбасса позволят раз в год отмечаться в отделениях Пенсионного фонда Украины для получения украинских пенсий. Об этом 8 июля заявил в Киеве на 21-ом саммите Украина-ЕС президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в настоящее время украинское законодательство обязывает пенсионеров из отдельных регионов Донбасса раз в два месяца отмечаться в отделениях Пенсионного фонда.

«Человек может получить пенсию в течении 60 дней… Мы предложили срок в 1 год. Хотя хочу надеяться, что через год у нас не будет этой войны», — сказал Зеленский.

При этом он пообещал упростить покупку украинских товаров для жителей Донецка и Луганска.

«Также люди жаловались, что не могут провести много продуктов на ту сторону и наоборот. Тут у нас очень простое предложение: нам нужен список тех продуктов и предметов, которые нельзя проносить, а не наоборот. Это очень облегчит человеку жизнь там, потому что люди не играют в политические игры, они живут в Украине», — добавил Зеленский.

Кроме того, он допускает полное снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут «незаконно национализированные» предприятия региона прежним собственникам.

«Вопрос с эконмической блокадой… Все это возможно. В Минске мы об этом говорим… Все в ближайшее время можно открыть, но тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения на Донбассе.

Напомним, 4 июля в Риме президент России Владимир Путин потребовал снять блокаду с Донбасса.

«Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений — даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям», — сказал Путин.