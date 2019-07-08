Киев, , 18:40 — REGNUM

На Украине очередной политический скандал — вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит «Украина-ЕС», который сегодня, 8 июля, проходит в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM

Вице-премьер заявила прессе, что ее остановила охрана, ее около 40 минут «искали в списках», и в итоге не пропустили на мероприятие.

«Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также она заявила, что ее могли исключить по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана.

«У меня есть все основания считать, что кулуарные консультации провел премьер Гройсман, и решил исключить меня из делегации, так как в предварительном списке я была», — сказала вице-премьер.

Пресс-служба украинского премьера оперативно опровергла это заявление, отметив, что состав делегации на саммит «Украина — ЕС» формирует президент страны, а не премьер-министр. Вместе с тем, заявление Климпуш-Цинцадзе было расценено как «политическая игра кандидата в народные депутаты с целью набрать дополнительные баллы».

Президент страны Владимир Зеленский и его окружение ситуацию с недопуском вице-премьера на саммит пока что не комментировали.

Украинский политолог Роман Кулик напоминает, что Климпуш-Цинцадзе также не взяли в визит украинской делегации высокого уровня в Канаду, состоявшийся на прошлой неделе. Эксперт отмечает, что всему виной предвыборная компания и сотрудничество вице-премьера с партией Порошенко, и итоге чиновника «по хамски футболят».

«Это уже устойчивая тенденция. Ясно почему — она идет десятым номером в списке «Европейской солидарности» и скоро станет народным депутатом во фракции Порошенко… Выглядит так, что ее тупо отсекают от участия во всех производственных медийных мероприятиях, над которыми она работала последние 5 лет, чисто в логике избирательной кампании, чтобы публично она не выглядела причастной к успехам в переговорах с партнерами, подписание декларации саммита и т.д. И из чувства мести, конечно, поскольку она часто критиковала действия президента Зеленского по международной политике», — комментирует эксперт.