Вильнюс, , 18:34 — REGNUM

Пограничная охрана Литвы получила от США спецтехнику на общую сумму $ 5 млн, сообщает 8 июля Sputnik Литва со ссылкой на представителей Службы охраны государственной границы Литвы.

Охрана границы Литвы станет крепче после получения от заокеанского покровителя «портативных тепловизоров».

«Новое оборудование позволит пограничникам эффективно задерживать правонарушителей, подозрительные транспортные средства и так далее», — радостно сообщило пограничное ведомство.

Стоит отметить, что и литовских военных тоже не оставили без подарков. Ранее минобороны Литвы сообщило, что в США приобретены системы связи на сумму $ 3 млн, выделенных Вашингтоном «на поддержку европейской безопасности».

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