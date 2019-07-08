Киев, , 18:27 — REGNUM

Телемост между украинским и российским телеканалами задумывался как журналистский проект — без политики и без присутствия в студии «политологов, политиков, пропагандистов».

Об этом заявил сегодня, 8 июля, генеральный продюсер украинского телеканала NewsOne Василий Голованов, передает корреспондент ИА REGNUM

«Наше условие российской стороне — в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так, даже телеведущие не должны быть политическими», — заявил Голованов, добавив, что у команды телеканала есть «жесткая и бескомпромиссная позиция» относительно того, что телемост «должен был проходить без тех, кто сомневается, что Крым и Донбасс — это Украина».

Голованов также дал понять, что в срыве проекта есть вина российской стороны.

«Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стало новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу», — заявил представитель Украины.

Также он отметил, что украинская сторона согласилась на этот проект, поскольку политики (в Киеве) не смогли наладить разговор с гражданами Украины, значит, это должны сделать журналисты. Из высказывания Голованова можно понять, что с российской стороны в телемосте тоже должны были участвовать украинцы, по разным причинам проживающие сейчас в РФ.

«Этот телемарафон для другого. Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Ни с теми, кто по своей воле уехал, ни с теми, кто сидит в тюрьме по политическим делам и может смотреть только российское TV… Семьи разделены. Журналистский телемост — это честный разговор обычных людей», — уточнил представитель украинского телеканала.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня украинская Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство дела против телеканала NewsOne «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины». Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что все, причастные к телемосту, от владельца канала до ведущих, вызваны на допрос. Также, отметил генпрокурор, готовится представление в суд об аресте активов.

Между тем российский телеканал «Россия-1», реагируя на отмену телемоста, пригласил в Москву в свою студию участников проекта с украинской стороны для проведения совместного эфира.