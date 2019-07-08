Киев, , 18:23 — REGNUM

В районе Станицы Луганской Киев организует бесплатный подвоз граждан электрокарами и автобусами от разрушенного моста до подконтрольных украинскому правительству территорий. Об этом 8 июля заявил в Киеве во время 21-ого саммита Украина-ЕС президент Владимир Зеленский.

«От того пункта, где должен и будет стоять мост до Украины… люди идут пешком около километра. Это очень сложная ситуация… Я обратился к новому главе Луганской облгосадминистрации и к нашим парням. Мы предложили, чтобы там появились электрокары и автобусы, чтобы они бесплатно ввозили наших людей», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что Киев готов восстановить мост в Станице Луганской за свой счет.

«Относительно восстановления моста, это был один из пунктов минских соглашений по разведению войск. Мы развели войска и потом предложили строительство этого моста. Нам ничего не нужно от той стороны, мы готовы, у нас есть в бюджете деньги, есть предложения от наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост нужно, чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали на последнем Минске, что им на это технически будет нужно восемь-десять дней», — добавил Зеленский.

По его слова, Украина начнет строить мост в одностороннем порядке даже если представители Луганска не демонтируют бетонные укрепления.

«Мы готовы сделать демонтаж очень быстро, за два-три дня. Но это параллельный процесс. Мы не будем долго ждать, потому что у нас нет времени. Вы видели, что там происходит с людьми, как они плачутся… Одна бабулька вчера ко мне подошла и сказала: «Володя, я тебя очень прошу, я — калека с палочкой…». На это невозможно без слез смотреть. Будем ждать неделю, максимум восемь дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост», — рассказал Зеленский.

Он также обещает построить мост за месяц.

«Строить могут гражданские люди. Военные не имеют права… Мы пообещали людям, что в течение месяца построим и решим этот вопрос», — подытожил Зеленский.

Напомним, в некоторых контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе украинская сторона бесплатно вывозит гражданское население от блокпостов Вооруженных сил Украины. В ДНР и ЛНР ничего подобного нет. При этом в ДНР и ЛНР часто наблюдается дефицит автобусов для вывоза и перевозки граждан с территории блокпостов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.