Киев, , 18:18 — REGNUM

У uенеральной прокуратуры Украины есть основания открыть уголовное производство по обвинению в госизмене президента Владимира Зеленского и представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом 8 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Я больше беспокоюсь не о телеканале телеканалом NewsOne, я больше беспокоюсь о Зеленском при таком поведении. Зеленский же сегодня заявил, что он готов встретиться с Путиным в Минске. Я беспокоюсь, потому что у прокуратуры тут больше оснований открыть дело о государственной измене. Потому что желание украинского президента встретиться с российским где будут конкретные переговоры пусть даже в присутствии американцев, французов, англичан, всех кого назвал Зеленский. Но это дает прокуратуре еще больше оснований возбудить дело», — сказал Суслов.

Он сообщил, что ранее ГПУ возбудила «уголовные дела против отдельных участников контактной группы от Украины, там были обыски и прочее».

«Пока прокуратура доказывает Зеленскому одно — необходимость кадровых изменений в прокуратуре, потому что далее неприемлемо неадекватное поведение прокуратуры», — рассказал Суслов.

При этом он выразил уверенность в том, что в Минске не состоится встреча президентов России Владимира Путина, Эммануэля Макрона, США Дональда Трампа, Украины Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Они должны знать, о чем говорить. Не было предварительных договоренностей… Поверьте, эти люди, которые названы: Трамп, Путин, Макрон и Меркель встречаться просто поговорить не привыкли. Они привыкли встречаться, чтобы принимать решения… Я уверен, что не консультировался. Если бы консультировался и получил подтверждение на их участие, об этом было бы объявлено. Вопреки законам дипломатии такое смелое глобальное заявление будет иметь большой резонанс, но поверьте, прогноз — такой встречи не будет. Не только Путин, но и другие участники скорее всего на него не согласятся, потому что сегодня мировую повестку формирует не Украина… Я сомневаюсь, что Трамп будет сразу готов ехать по приглашению Зеленского», — добавил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.