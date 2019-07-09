Москва, , 00:00 — REGNUM

В Госдуме приветствует решение ПАСЕ принять резолюцию о гарантиях прав национальных делегаций, при этом понимают, что политизированность Ассамблеи не преодолена.

«Приветствуя это решение, мы, тем не менее, понимаем, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена. Так, навязываемый России мониторинг ПАСЕ также, по сути, является дискриминационным», — говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина, опубликованной в «Российской газете».

Этот мониторинг «пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации», указал он.

«Подобного рода мелкие оговорки не делают чести их инициаторам и отнюдь не способствуют тому, чтобы ПАСЕ как европейский институт преодолела, наконец, собственный глубокий кризис», — отметил спикер Госдумы.

В статье для российского издания Володин назвал пять задач межпарламентского диалога.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о том, что Ассамблея рассчитывает на конструктивный диалог и на полное сотрудничество с Россией после восстановления прав ее делегации.

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