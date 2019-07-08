Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM

Самолеты и вертолеты морской авиации прибыли на аэродромы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где они будут готовиться к участию в воздушной части Главного военно-морского парада. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Борты для участия в параде переброшены с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы ЗВО в петербургском регионе.

В ходе парада над центром Петербурга в едином строю пройдут боевые самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолеты различного назначения Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

Всего будет представлено более 40 самолётов и вертолётов различных соединений и воинских частей ВКС и ВМФ.

«Экипажи приступили к тренировочным полётам в составе тактических групп в воздушном пространстве аэродромов, также спланировано несколько репетиций над Санкт-Петербургом. Особое внимание в ходе тренировок будет уделено соблюдению режима высоты и дистанций между самолётами и вертолётами», — добавили в пресс-службе ЗВО.

Главный военно-морской парад состоится в Петербурге уже в третий раз. Он пройдет в День ВМФ, который в 2019 году приходится на воскресенье, 28 июля.