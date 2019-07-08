Астрахань, , 18:06 — REGNUM

Избирательная комиссия Астраханской области 5 июля завершила приём документов от кандидатов на пост губернатора. Как сообщила пресс-служба избиркома, на должность главы региона претендуют 16 человек.

Документы подали Игорь Гурбо (самовыдвижение), Герман Даниленко (самовыдвижение), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Александр Михайлов (самовыдвижение), Николай Арефьев (КПРФ), Андрей Иванцов («Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»), Сергей Сычев («Российская партия пенсионеров со социальную справедливость»), Григорий Галямов (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (ЛДПР), Максим Соколов (самовыдвижение), Дмитрий Еминцев (самовыдвижение), Зинаида Болтик (самовыдвижение), Кубай Нуехов (самовыдвижение), Олег Шеин (самовыдвижение), Галина Морозова (самовыдвижение) и Герман Докучаев (самовыдвижение).

На первом этапе выдвижения нарушений зарегистрировано не было. Для всех кандидатов были открыты специальные избирательные счета и зарегистрированы финансовые уполномоченные. С 15 по 24 июля продлится приём документов для регистрации кандидатов. Решение о регистрации или отказе будет принято комиссией в течение 10 дней с момента представления документов.

Выборы губернатора Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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