Симферополь, , 18:00 — REGNUM

Законопроект об уголовной ответственности за «непризнание Крыма частью Украины» — попытка Киева запугать своих граждан на фоне растущего турпотока на курорты российского полуострова. Такое мнение на своей странице в Facebook 8 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым. Ласточкино гнездо Марина Каширская © ИА REGNUM

«Большинство граждан Украины воспринимают российский статус полуострова как объективную реальность, которую Киев изменить не в состоянии. Об этом свидетельствует, в том числе, растущий турпоток в Крым с украинской территории. Новый законопроект направлен на запугивание людей», — написал глава Крыма.

По его словам, этот законопроект является отражением страхов майданной власти, которая боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что депутаты должны вскоре рассмотреть законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «непризнание Крыма украинским».