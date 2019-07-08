Симферополь, 8 июля 2019, 18:00 — REGNUM
Законопроект об уголовной ответственности за «непризнание Крыма частью Украины» — попытка Киева запугать своих граждан на фоне растущего турпотока на курорты российского полуострова. Такое мнение на своей странице в Facebook 8 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, этот законопроект является отражением страхов майданной власти, которая боится правды и способна разговаривать с народом только на языке угроз и репрессий.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что депутаты должны вскоре рассмотреть законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за «непризнание Крыма украинским».