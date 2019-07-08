Серов, Свердловская область, , 17:59 — REGNUM

В Свердловской области кандидат от «Партии Роста» Сергей Капчук не будет зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Решение об отказе вынесла областная избирательная комиссия, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

В избиркоме напомнили, что 27 мая он был осуждён за мошенничество. Судимость была снята в тот же день, а сам он амнистирован. Тем не менее в течение десяти лет Сергей Капчук не сможет баллотироваться в депутаты Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добвыборы по Серовскому округу пройдут 8 сентября. Добавим, Капчук несколько лет скрывался за рубежом от правоохранительных органов. В Россию он сумел вернуться лишь после того, как федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил список из предпринимателей, которые хотели бы вернуться на Родину. В него вошли около 20 человек, которые скрывались в Великобритании. Основанием для такой меры стало дело Скрипалей.