Ташкент, , 17:58 — REGNUM

Проведенный тщательный анализ состояния внешнеторговых процессов в Узбекистана показал, что при текущих ставках таможенных пошлин возможны отрицательные эффекты для развития реального сектора экономики, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

«Создается ситуация, при которой импортирование товаров становится выгодным, а отрасли могут потерять инвестиционную привлекательность и переориентироваться на импорт готовой продукции», говорится в сообщении.

В этой связи, отмечает ведомство, в соответствии с рекомендациями Совета по тарифному и нетарифному регулированию, а также по итогам обсуждений в рамках встреч и круглых столов с широкими кругами предпринимателей, производителей и представителей бизнеса, в настоящее время согласован проект правительственного решения по пересмотру и оптимизации ставок импортных таможенных пошлин.

В частности, вышеуказанные эксперты решили не применять таможенную пошлину к «природному сырью и важным социально-значимым товарам, таким как злаки, мука, руды и концентраты металлов.

К сырьевым товарам, не производимым в республике, а также социально значимым товарам, ввоз которых не осуществлялся в последние 3 года будет применяться ставка 2−5%.

«Полуфабрикаты или готовая продукция, производство которых неэффективно с позиции природно-климатических условий или экономически нецелесообразно; готовые и переработанные продукты питания, производимые в республике, но не обеспечивающие имеющийся спрос; товары, производство которых наращивается; продовольственные товары, имеющие относительное отрицательное влияние на здоровье человека будут облагаться пошлиной от 10 до 15%», сообщает ведомство.

Таможенной пошлиной в размере 20−30% будет облагаться сельскохозяйственная продукция, производимая в достаточных объемах и экспортируемая; готовая продукция конечного потребления, производимая в республике в объемах, покрывающих спрос; изделия роскоши и не первой необходимости, имеющие отрицательное влияние на здоровье человека (табачная и алкогольная продукция).

При этом, говорится в сообщении, по 197 товарным позициям, не производимым в республике, предусматривается снижение ставок таможенных пошлин: с 5% до 2% — для 89 товарных позиций, с 10% до 5% — для 79 позиций, с 20% до 2% — для 7 позиций. Также, исходя из рыночной конъюнктуры, по 2818 наименованиям товаров размеры пошлин будут оставлены без изменений.

«При установлении предлагаемых размеров таможенных пошлин, среднеарифметическая ставка составит около 9%, что превысит действующее значение в 5,6%, однако будет существенно ниже уровня 2017 года — 14,9%», говорится в документе.

Количество товарных позиций, облагаемых нулевой ставкой, снизится с 62,7% до 40,1%: более 2500 позиций ввозимых товаров будут облагаться ставкой в размере 2%, ранее не применявшейся в республике.

Стоит отметить, говорится в сообщении, что среднеарифметическая ставка, закрепленная при вступлении в ВТО Республики Корея составляла 16,5%, Израиля — 22%, Индонезии — 37,1%, Норвегии — 20,1%, Индии — 48,5%, Исландии — 24% и Марокко — 41,3%. Кроме того, нулевая ставка таможенной пошлины, например, в ЕС применяется в отношении 16,7% товаров, Индии — 2,1%, ЕАЭС — 15,8%, Турции — 37,5%, а в Иране нулевая ставка вовсе не применяется.

«Установление на данном этапе новых ставок таможенных тарифовпозволит создать благоприятные условия для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить оптимизацию импорта и сформировать предпосылки для заключения взаимовыгодных двусторонних соглашений о свободной торговле», считают эксперты.

Также подчеркивается, что Советом по тарифному и нетарифному регулированию на постоянной основе будет осуществляться мониторинг внутренних и внешних рынков, а также внешнеторговых тенденций и конъюнктуры цен, что позволит оперативно реагировать на изменения, имея в виду пересмотр установленных ставок импортных таможенных пошлин.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в системе таможенных платежей, кроме таможенной пошлины, импортные товары облагаются акцизом. Если в странах ЕС, например, акцизом облагаются только три позиции — табачная, алкогольная продукция и нефтепродукты, то в Узбекистане под акцизный налог подпадает огромный перечень товаров.

Зачастую, акциз в системе платежей в процентом отношении выше, чем пошлина. К примеру, учитывая тот факт, что Узбекистан и Россия находятся в одной зоне свободной торговли (СНГ), товары российского производства облагать пошлиной запрещено, согласно многосторонним договоренностям в рамках содружества. Однако Узбекистан облагает, например, российские автомобили акцизом в размере 5%.

Кроме того, в систему таможенных платежей входит также НДС в размере 20% и 0,2% за таможенное оформление.

Таким образом, российский автомобиль станет дороже в Узбекистане на более чем 25%, без учета транспортных расходов.

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Узбекистан, после снижения таможенных платежей в прошлом году, вновь возвращается к политике протекционизма, что отрицательно повлияет на конкурентоноспособность национальных товаров, также будет способствовать незаконному ввозу товаров (коррупция в таможне) на территорию Узбекистана