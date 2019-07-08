Симферополь, , 17:54 — REGNUM

После омерзительной выходки ведущего грузинского государственного канала «Рустави-2», любая совместная деятельность возможна только с теми, кто однозначно и недвусмысленно осуждает содеянное. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM высказал политолог Александр Бедрицкий.

«Выходка ведущего грузинского государственного канала «Рустави-2», уместная скорее в базарной склоке, а по большому счёту, и там запредельно дикая и хамская, безусловно, должна получить должный ответ. Потому что это оскорбление. Оскорбление всего журналистского сообщества, независимо от национальности, но, в первую очередь, грузинского. Это оскорбление народу — прежде всего грузинам. Своего рода тест на человечность. Это оскорбление государству — прежде всего самой Грузии, потому, что там, оказывается, грязь и хамство вполне допустимы даже в публичной сфере. Это оскорбление любого нормального человека. Потому что сказанные слова лежат по ту сторону грани, отделяющей человека от истеричной и социально опасной особи, независимо от того, по отношению к кому они произнесены и чем вызваны», — считает политолог.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация — вызов журналистской этике, политическим институтам и гражданскому обществу.

«Наконец, просто человечности в каждом из нас, независимо от того, где он живёт и какие взгляды разделяет. Как представляется, единственно правильным ответом был бы полный бойкот журналиста и тех, кто его поддерживает. По хорошему, «Рустави-2» должен был бы немедленно объявить об увольнении Габуния. Такие, как он, должны становиться париями в любом нормальном обществе и нигде не находить покоя после сказанного», — подчеркнул Александр Бедрицкий.

По его мнению, в российских СМИ любые контакты с грузинскими «коллегами», в той или иной, даже самой мягкой форме поддерживающими слова Габуния, должны быть неприемлемы.

«Любая совместная деятельность (финансовая, экономическая, культурная, политическая) возможна только с теми, кто однозначно и недвусмысленно, словом и делом, осуждает содеянное. Это тест на зрелость нашего гражданского общества: ведь в быту мы едва ли ещё раз зайдём в магазин, где продавец ведёт себя подобным образом, независимо от того, с кем именно он так поступает. Это тест на человечность грузинского общества, ведь напрямую задета его честь, а они так любят рассуждать о чести горца. Но это ещё и урок, из которого должны сделать однозначные выводы наши СМИ, приглашающие и оплачивающие эфиры для откровенных русофобов и хамов на российских государственных каналах. Не будь их, возможно, не было бы и нынешней выходки», — уверен Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина и его родителей, используя ненормативную лексику.

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