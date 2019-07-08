Берлин, , 17:51 — REGNUM

Сухопутные войска Германии не станут участвовать в боевых действиях на территории Сирии, заявил 8 июля представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ответ на призыв США задействовать подразделения бундесвера в наземных операциях на сирийской территории.

Напомним, ранее в интервью немецкой газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию подключить к операциям в Сирии свои сухопутные подразделения для сохранения ситуации, сложившейся сейчас на северо-востоке Сирии.

«Когда я говорю, что правительство намерено и далее предпринимать меры в рамках коалиционной борьбы против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это не касается сухопутных войск», — заявил Зайберт.

По мнению Штеффена Зайберта, для таких операций лучше применять «местных военных».

Как сообщало, в декабре 2018 года президент Дональд Трамп заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Затем он сделал ряд противоречивых заявлений по вопросу вывода военных контингентов США с сирийской территории.

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