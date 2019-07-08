Тбилиси, 8 июля 2019, 17:51 — REGNUM
Тбилиси может опять оказаться очагом нового противостояния между двумя кардинально различными группами общества. Воспользовавшись продолжающимися более 2 недель акциями протеста члены общины ЛГБТ решили реализовать наконец свои давние планы и провести в столице Грузии гей-парад. В ответ на такое громогласное заявление выступили бизнесмен Леван Васадзе и его сторонники — последователи православных традиций и устоев жизни. Они заверили сограждан, что провести парад разврата не позволят никому. И собрались у здания парламента. Там, где ежедневно, в 19:00 по местному времени, собираются на очередную акцию против «российской оккупации» лица, именующие себя «патриотами», и требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.
Так как привычная для «антиоккупантов» площадка на этот раз оказалась занята, лидеры движения объявили сбор в находящемся в нескольких сотнях метров от здания парламента Пушкинском сквере, откуда собираются устроить «многочисленное шествие» своих сторонников к зданию законодательного органа. А так как опасаются противодействия со стороны митингующих там противников гей-парада, призывают МВД и правительство обеспечить собственную безопасность.
Между тем попытки спровоцировать собравшихся у здания парламента противников гей-прайда предпринимались в течение дня неоднократно. Одной из таких попыток стал «запуск» разноцветного флага ЛГБТ с дрона над проспектом Руставели прямо над участниками акции. Второй инцидент произошел с появлением на акции организаторов «антиоккупационного митинга», которых собравшиеся у здания парламента лица забросали бутылками.
Хотя организаторы гей-парада в ожидании возможного напряжения и столкновений от своей идеи в очередной раз отказались и пообещали объявить о дальнейших планах позднее, Васадзе и его единомышленники территорию у здания парламента покидать не намерены.
В этой связи и в ожидании еще большего обострения ситуации МВД Грузии, отставки главы которого так усиленно требуют «патриоты» и «антиоккупанты», сделало специальное заявление и призвало участников обеих акций к миру и спокойствию, а со своей стороны пообещало обеспечить охрану общественного порядка и безопасности всех демонстрантов.
Министерство призвало участников обеих акций воздерживаться от призывов к насилию и обеспечить, чтобы акции не приняли насильственный характер.
Как известно, акции с осуждением «российской оккупации» и требованием отставки главы МВД Георгия Гахария начались в Тбилиси 20 июня, а поводом к их организации послужил визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был провести в Тбилиси 26-ю сессию МАП.
Еще одна акция планируется 8 июля у офиса телекомпании «Рустави-2». Ее организаторы намерены в очередной раз зафиксировать свой протест против неэтичного и провокационного поведения и обращения журналиста телекомпании Георгия Габуния, в прямом эфире разразившегося нецензурной бранью в адрес президента России.