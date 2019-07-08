Тбилиси, , 17:51 — REGNUM

Тбилиси может опять оказаться очагом нового противостояния между двумя кардинально различными группами общества. Воспользовавшись продолжающимися более 2 недель акциями протеста члены общины ЛГБТ решили реализовать наконец свои давние планы и провести в столице Грузии гей-парад. В ответ на такое громогласное заявление выступили бизнесмен Леван Васадзе и его сторонники — последователи православных традиций и устоев жизни. Они заверили сограждан, что провести парад разврата не позволят никому. И собрались у здания парламента. Там, где ежедневно, в 19:00 по местному времени, собираются на очередную акцию против «российской оккупации» лица, именующие себя «патриотами», и требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Так как привычная для «антиоккупантов» площадка на этот раз оказалась занята, лидеры движения объявили сбор в находящемся в нескольких сотнях метров от здания парламента Пушкинском сквере, откуда собираются устроить «многочисленное шествие» своих сторонников к зданию законодательного органа. А так как опасаются противодействия со стороны митингующих там противников гей-парада, призывают МВД и правительство обеспечить собственную безопасность.

«Сегодня, как это уже не раз случалось в истории Грузии, судьба страны решается на проспекте Руставели. Решается, кому принадлежит страна, нам, свободным людям, или силам, поддерживающим Россию, которым покровительствует нынешняя власть. Сегодня решится, сумеют ли пророссийские силы создать иллюзию, что эта страна принадлежит им. Призываем всех свободных людей выйти на проспект Руставели сегодня в семь часов вечера, собраться в Пушкинском сквере с флагами Грузии, Евросоюза и НАТО. Одновременно призываем государство принять во внимание насильственные призывы участников контракции, исполнить свои обязанности и обеспечить безопасность участников манифестации», — заявил один из активных организаторов акций «против российской оккупации» на проспекте Руставели, гражданский активист Михаил Мшвилдадзе.

Между тем попытки спровоцировать собравшихся у здания парламента противников гей-прайда предпринимались в течение дня неоднократно. Одной из таких попыток стал «запуск» разноцветного флага ЛГБТ с дрона над проспектом Руставели прямо над участниками акции. Второй инцидент произошел с появлением на акции организаторов «антиоккупационного митинга», которых собравшиеся у здания парламента лица забросали бутылками.

Хотя организаторы гей-парада в ожидании возможного напряжения и столкновений от своей идеи в очередной раз отказались и пообещали объявить о дальнейших планах позднее, Васадзе и его единомышленники территорию у здания парламента покидать не намерены.

В этой связи и в ожидании еще большего обострения ситуации МВД Грузии, отставки главы которого так усиленно требуют «патриоты» и «антиоккупанты», сделало специальное заявление и призвало участников обеих акций к миру и спокойствию, а со своей стороны пообещало обеспечить охрану общественного порядка и безопасности всех демонстрантов.

«Как известно, на проспекте Руставели проходит акция. Параллельно в 19:00 часов запланирована акция в Пушкинском сквере. Обязанность МВД — обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на каждом месте проведения акций. На факты нарушения закона со стороны участников акций министерство будет реагировать соответствующим образом», — предупредило МВД.

Министерство призвало участников обеих акций воздерживаться от призывов к насилию и обеспечить, чтобы акции не приняли насильственный характер.

Как известно, акции с осуждением «российской оккупации» и требованием отставки главы МВД Георгия Гахария начались в Тбилиси 20 июня, а поводом к их организации послужил визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был провести в Тбилиси 26-ю сессию МАП.

Еще одна акция планируется 8 июля у офиса телекомпании «Рустави-2». Ее организаторы намерены в очередной раз зафиксировать свой протест против неэтичного и провокационного поведения и обращения журналиста телекомпании Георгия Габуния, в прямом эфире разразившегося нецензурной бранью в адрес президента России.