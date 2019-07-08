Рига, 8 июля 2019, 17:35 — REGNUM
На внеочередном заседании парламента Латвии, состоявшемся сегодня, 8 июля, прошла инаугурация новоизбранного президента Эгилса Левитса, сообщает новостной портал rus.lms.lv.
Во время заседания Левитс дважды принял присягу из-за небольшой ошибки при первом прочтении клятвы и вступил в должность президента Латвии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 29 мая большинство латвийских депутатов проголосовало (61 голосов) за кандидатуру юриста Эгилса Левитса.
Новоизбранный президент придерживается принципа «открытой латышскости» и поддерживает перевод обучения в школах нацменьшинств на единый латышский язык. По его мнению, новые поправки к закону об образовании — «существенный шаг, призванный усилить сплоченность латвийского народа».
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