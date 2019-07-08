Рига, , 17:35 — REGNUM

На внеочередном заседании парламента Латвии, состоявшемся сегодня, 8 июля, прошла инаугурация новоизбранного президента Эгилса Левитса, сообщает новостной портал rus.lms.lv.

Во время заседания Левитс дважды принял присягу из-за небольшой ошибки при первом прочтении клятвы и вступил в должность президента Латвии.

«Я клянусь, что моя работа будет направлена на благо латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвии и ее жителей. Я буду свято соблюдать Конституцию Латвии и законы государства. Я буду ко всем относиться справедливо и свои обязанности буду выполнять на совесть», — пообещал Левитс во время присяги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах 29 мая большинство латвийских депутатов проголосовало (61 голосов) за кандидатуру юриста Эгилса Левитса.

Новоизбранный президент придерживается принципа «открытой латышскости» и поддерживает перевод обучения в школах нацменьшинств на единый латышский язык. По его мнению, новые поправки к закону об образовании — «существенный шаг, призванный усилить сплоченность латвийского народа».

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