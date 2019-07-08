Киев, , 17:34 — REGNUM

В ближайшее время Украина будет просить у Европейского Союза не кредиты, а экстрадицию беглых топ-коррупционеров. Об этом 8 июля заявил в Киеве во время 21-ого саммита Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он намекнул, что правоохранительные органы могут ограничить волю экс-президента Петра Порошенко.

«В предыдущие годы постоянно слышали, что для этого нужна только политическая воля. У меня эта воля есть. А вот у кого-то, скорее всего, воля на определенный срок будет ограничена. Я никого сейчас не пугаю, но знаю, как наши европейские партнеры устали выделять средства на мифическую борьбу с коррупцией. Верю, что очень скоро будем просить у вас не деньги, а экстрадицию беглых топ-корруционеров», — сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что новый состав парламента перезапустит работу антикоррупционной системы.

«Самые важные и самые сложные изменения, которых так устали ждать украинцы, у нас впереди. Самое главное — преодоление коррупции. За короткое время пребывания меня в должности у нас уже есть определенные достижения: разблокировано сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств. Еще один важный шаг — отмена электронного декларирования для антикоррупционных активистов. Также готовимся к запуску Высшего антикоррупционного суда… Нам нужно перезапустить всю антикоррупционную систему, в том числе работу НАЗК. Уверен, что новый состав парламента, который очень скоро появится, развяжет нам руки для подавления коррупции в Украине», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля следователи Государственного бюро расследований (ГБР) изъяли часть документов на телеканале «Прямой» по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Ранее украинский юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов обвинил Порошенко в покупке телеканала «Тонис» без уплаты налогов. С июня ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.