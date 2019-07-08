Москва, , 17:30 — REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости оскорбления граждан РФ и президента страны, передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбление нашего президента», — заявил Володин.

Госдума намерена 9 июля обсудить проект заявления, где парламентарии предложат правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной и также прекращения перечислений с территории России денежных переводов. Все совокупные меры, включая доходы от пребывания российских туристов, оценивают в 10% ВВП Грузии.

«Думать нужно, прежде чем такие действия совершать по отношению к РФ. Тем более мы прекрасно понимаем, что это провокация затеяна за океаном. А те экстремистские силы, которые в этом участвуют, лишь способствуют не только нагнетанию истерии, напряженности, но и кризиса на территории самой Грузии. Но в этих вопросах должны грузины сами разобраться, а что касается интересов нашей страны, никто не позволит их нарушать и более того оскорбительно себя вести по отношению к нашим гражданам и нашему президенту», — заявил Володин.

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