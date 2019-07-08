Абу-Даби, , 17:27 — REGNUM

Объединенные Арабские Эмираты будут сокращать численность своего военного контингента, участвующего в боевых действиях в Йемене и намерены перейти к мирному плану, сообщает 8 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на ряд западных СМИ.

Те, в свою очередь, цитируют заявление некоего высокопоставленного источника в правительстве Объединенных Арабских Эмиратов.

«Нужно очень много сделать, чтобы отойти от того, что я бы назвал военной стратегией, к мирному плану, и я думаю, это то, чем мы сейчас занимаемся», — заявил неназванный источник.

По его словам, сокращение численности военного контингента является частью этого плана.

Напомним, военные действия на территории Йемена продолжаются с марта 2014 года. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия составляют основу арабской коалиции, поддерживающей в этой войне сторонников йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади, противостоящих повстанцам-хуситам, которых поддерживает Иран.

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