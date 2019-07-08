Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM

В Центризбиркоме России заявляют о нормализации обстановки на муниципальных выборах в Петербурге благодаря усилиям ЦИК и Горизбиркома Северной столицы. Однако представители ряда партий сообщают о продолжении практики нарушения избирательных прав кандидатов и граждан со стороны избиркомов муниципальных образований (ИКМО).

О урегулировании всех возникших «проблемных ситуаций» в ИКМО и территориальных избиркомах (ТИК) Петербурга заявил 8 июля заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Он считает это плодом совместной работы, в том числе рабочих поездок в город нескольких членов ЦИК.

При этом «наша помощь Горизбиркому Санкт-Петербурга будет продолжена», добавил Булаев. В частности, для участия во встрече с представителями политических партий в Петербург приедет три члена ЦИК.

Между тем, представители оппозиционных партий ежедневно сообщают об отказах ИКМО в приеме необходимых документов и отказе в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты под формальными предлогами.

В частности, «Справедливая Россия» в Петербурге отмечала, что у оппозиционных кандидатов целый ряд ИКМО не принимает документы то под предлогом неправильного оформления, то намеренно бракуя бумаги.

«Один за другим кандидаты от «Справедливой России» и других оппозиционных партий получают от ИКМО немотивированные извещения о недостатках в документах кандидатов. В этих извещениях просто фиксируется, что предоставленные кандидатами бумаги дефектны. Далее следует подробное цитирование законов, которые определяют требования к документам кандидатов, однако перечня зафиксированных ИКМО ошибок в извещениях нет. На устранение недостатков отводится от 24 часов до двух суток, в противном случае комиссия может принять решение об отказе в регистрации данных кандидатов, — рассказали петербургские справороссы,

Кроме того, в избиркомах якобы «не могут найти» некоторые документы, своевременно сданные кандидатами, без этих бумаг в регистрации им впоследствии отказывают.

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина уже направила жалобы по таким фактам в ЦИК, Горизбирком и СКР с требованием провести комплексную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении виновных в нарушении действующего законодательства лиц к уголовной ответственности. В числе нарушителей «справороссы» называют ИКМО «Гагаринское», «Звездное», «Литейный».

Аналогичные претензии сформулировала и партия «Яблоко», устами своего депутата в Заксобрании Бориса Вишневского, не допущенного до регистрации на выборах губернатора Петербурга.

«Избирательные комиссии на Васильевском острове, в Петроградском районе, в Центральном районе, в Выборгском и Калининском районах продолжают дружно отказывать в регистрации кандидатам от «Яблока» <…> Сперва они прятались от кандидатов, а теперь лгут, отрицая получение уведомлений о конференции, где выдвигались эти кандидаты. Они не извещают кандидатов о наличии «недостатков» и о заседании ИКМО», — написал Вишневский на своей странице в соцсети.

В качестве примера придирок ИКМО он привел такой факт: «Они объявляют неисправимым нарушением написание слова «партия» с маленькой, а не с большой буквы», «отчаянно ищут — к чему бы им еще придраться, какую бы самую абсурдную причину еще найти для отказа?»

«С моей точки зрения, это преступление, предусмотренное статьей 141 УК РФ. Совершенное группой лиц по предварительному сговору», — считает депутат.

Позже Вишневский сообщил о массовом отказе в регистрации кандидатам от «Яблока» в ИКМО №72, «Светлановское», при этом, по его словам, о предъявленных кандидатам от партии сегодня замечаниях ранее «не уведомлялись ни кандидаты, ни члены комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока».

Претензии к муниципальным комиссиям по своим кандидатам имеет и КПРФ в Петербурге. «Продолжается вопиющее нарушение закона в избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское», которая отсутствует по месту своего нахождения. В результате творящегося произвола кандидаты, выдвинутые Выборгским районным отделением КПРФ, не могут сдать в комиссию документы о своем выдвижении», — рассказали в городском отделении КПРФ.

Коммунисты сообщили, что 14 июля проведут уже согласованный с органами власти митинг «против творящегося выборного произвола», на площади Ленина.

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Ранее Горизбирком Санкт-Петербурга отправил обращения в прокуратуру и Следственный комитет в связи с нарушениями в организации работы в ИКМО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Сергиевское». Позже в правоохранительные органы было сообщено о нарушениях в ИКМО «Красненькая речка» и «Екатерингофский».

Несколько ИКМО попытались оспорить предписания Горизбиркома по исправлению нарушений в Санкт-Петербургском городском суде, но проиграли все процессы: суд подтвердил правоту городской комиссии и ЦИК.

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Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.