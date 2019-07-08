Киев, , 17:10 — REGNUM

Украина рассчитывает стать членом Европы до проведения 22 саммита Украина-Европейский Союз. Об этом 8 июля заявил в Киеве во время 21-го саммита Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский.

«Я и моя команда настроены действовать быстро и очень эффективно. Возможно, 22-ой саммит нам и не понадобится, поскольку Украина уже будет неотъемлемой частью Европы. Сегодня мы подбили итоги наших отношений, но большую часть времени обсуждали планы и приоритеты на будущее. Это будущее невозможно без мира в Украине», — сказал Зеленский.

При этом он пригласил посетить Донбасс западных политиков, которые выступают за снятие санкций с Кремля.

«Если у кого-то возникнут сомнения относительно продолжения санкций, всех я лично приглашаю на Донбасс, увидеть сколько горя принесла нам эта война. Эту войну мы действительно хотим остановить и вернуть мир в Украине. Но это можно сделать одним оружием это — дипломатия», — добавил Зеленский.

По его словам, ЕС продлит секторальные и крымские санкции в отношении Кремля на следующие 12 и шесть месяцев.

«Секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно. Пожалуйста, не думайте, что санкции — моё любимое слово. Моё любимое слово — мир. А санкционная политика — это последний цивилизованный инструмент для его наступления. Она должна продолжаться до оного выполнения минских соглашений, восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности. Когда наши партнеры говорят: «Не забывайте, что мы теряем деньги», наш ответ очень простой: «Не забывайте, что мы потеряли территории и ежедневно теряем наших людей», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Киеве проходит 21-ый саммит Украина-ЕС. В нем принимают участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск. Как сообщила пресс-служба ЕС, стороны планировали обсудить ситуацию в Азовском море и дополнительные средства поддержки региона. При этом лидеры осудят выдачу российских паспортов жителям Донецка и Луганска.