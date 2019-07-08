Тбилиси, , 17:07 — REGNUM

Для грузинских неправительственных организаций реакция представителей правительства Грузии на тот поток брани, которым в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» осыпал президента России журналист телекомпании Георгий Габуния, оказалась неприемлемой. Они назвали негативную реакцию со стороны властей преувеличенной и расценили заявления МИД, президента и премьера Грузии как извинения перед Россией и ее лидером, что, по мнению неправительственного сектора, совершенно недопустимо.

Более того, НПО утверждают, что подобная реакция правительства Грузии была направлена на нанесение как можно большего ущерба конкретной телекомпании, точнее — «Рустави-2».

"В то время как МИД Грузии не сделал ни одного заявления в ответ на действия России последнего периода, это заявление МИД, естественно, неприемлемо и совершенно непрофессионально. Думаю, в этом случае правительство должно прежде всего действовать исходя из интересов страны. То, что сегодня распространяется в российских СМИ об извинениях, якобы принесенных президентом и премьером Грузии России, неприемлемо и садится в рамки российской пропаганды», — заявила лидер НПО «Transparency International Грузия» Эка Гигаури.

Акцент критических заявлений властей переносят на телекомпанию и другие встревоженные судьбой телеканала неправительственные организации, которые считают, что действия правительства Грузии направлены против западных ценностей и европейского будущего самой Грузии.

Напомним, что выступая в эфире телекомпании «Рустави-2» 7 июня вечером ведущий передачи «Постскриптум» Георгий Габуния начал свою очередную передачу с чтения обращения к президенту России на русском языке и осыпал его «отборной нецензурной бранью». Такая выходка журналиста вызвала волну осуждения со стороны не только властей, но и многих оппозиционно настроенных к нынешнему правительству Грузии политиков и представителей общественности. Тон и форму заявления Габуния осудили коллектив телекомпании «Рустави-2» и его гендиректор. Но они же выдвинули встречные обвинения правительству Грузии, подчеркнув пресмыкательство его представителей перед Россией.

Премьер Мамука Бахтадзе после прямого эфира «Рустави-2» с бранью в адрес Путина сделал короткое заявление, в котором расценил обращение Габуния как целенаправленную провокацию и опасное послание, направленное против мира и безопасности Грузии.

Так же коротко и ясно осудил поступок Габуния и расценил его как провокацию, направленную на еще большее обострение и без того напряженных грузино-российских отношений и МИД Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили опубликовала в соцсетях более пространный пост, в котором попыталась объяснить автору нецензурщины истинное значение патриотизма.

«Патриотизм — это нечто иное. Интересы страны дестабилизацией и агрессией не защищают. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность. Разделение страны на два лагеря, подстрекательство внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе с нашей стороны недопустимо! Это служит либо провоцированию новой войны, либо реваншу в деле незаконченных переворотов. Все это — действия против нашей страны», — пояснила президент, которая своими словами не только не убедила оппонентов, но еще больше «подогрела» их гнев и агрессию.

И хотя ни в одном заявлении представителей нынешней власти ни одного намека на извинения перед Россией, ее руководством и адресатом нецензурного послания сделано не было, лидеры неправительственных организаций однозначно квалифицировали их именно как просьбы о прощении в ущерб интересам своей страны.